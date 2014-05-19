Ахметов - на шостому місці серед власників найдорожчих будинків у світі

На першому місці опинився будинок засновника і гендиректора найбільшого промислового конгломерату Індії Мукеша Амбані. Розкішний хмарочос Antilia розташований у місті Мумбаї. Його вартість становить більше 1 мільярда долларів. Другу сходинку посіла вілла вдови банкіра Едмонда Сафри Лілії Villa Leopolda.

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Її будинок розташований на Лазурному узбережжі Франції. Шикарну будівлю оцінюють у 750 мільйонів доларів, передає ТСН.

На третій позиції маєток акули Уолл-стріт Айри Рене під назвою Fair Field. Будинок розташований у США. Вартість: близько 248 мільйонів доларів. На шостому місці опинилися апартаменти українського мільярдера Ріната Ахметова в One Hyde Park, вартістю 221 млн доларів. Це квартира площею 2300 кв. м з куленепробивним склом і цілодобовим консьєрж-сервісом, як у п'ятизіркових готелів.