Тимчук просить органи дати оцінку меморандуму між фірмою Ахметова й терористами

Структура Ахметова "Метінвест" заперечує право українських силових структур домагатися встановлення законності і порядку в регіоні, що є частиною України, і делегує це право собі і по суті терористичній організації.

Про це заявив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

«Вчора підконтрольна Ахметову група «Метінвест» повідомила про те, що в Маріуполі її представниками, а також місцевою владою і так званою «Донецькою народною республікою» був підписаний якийсь документ під назвою «Меморандум про порядок і безпеку», - написав він.

«Метінвест» обіцяє контролювати регіон, забезпечувати в ньому стабільність і порядок спільно з «ДНР».

Читайте такожАхметов не бачить "щасливого майбутнього" в підпорядкуванні Києву: "Єдиний шлях - коли влада переходить в регіони"Тимчук нагадує, що за день до підписання «Меморандуму» у Генеральній прокуратурі України заявили, що діяльність так званої «Донецької народної республіки» підпадає під ознаки тероризму, тому є всі підстави оголосити її терористичною організацією (разом з «ЛНР»). Цю ж позицію озвучив і Мін'юст.

Таким чином, підконтрольна Ахметову структура фактично поклала владні повноваження на себе і терористичну організацію, вважає активіст.

"У той же час, у день підписання «Меморандуму» під Маріуполем бойовики напали на блокпост, контрольований українськими військовослужбовцями. Бойовики стріляли з автоматичної зброї з території міста. Під обстріл потрапили і журналісти", - додав він.

Читайте такожЗа сепаратистами стоять великі гроші, гроші Ахметова - журналістНа думку Тимчука, цей випадок яскраво продемонстрував, що терористичні організації, з якими тісно співпрацює і вибудовує якісь псевдоюридичні відносини «Метінвест», не збираються припиняти своєї терористичної діяльності.

"Переконливо просимо правоохоронні органи України дати правову оцінку такої діяльності структур, підконтрольних Ахметову", - підсумував координатор ІС.