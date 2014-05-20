В "УДАРі" наполягають на створенні ТСК, яка контролюватиме фінансування армії

Фракція “УДАР” наполягає на створенні Тимчасової спеціальної комісії щодо контролювання використання коштів на фінансування Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер “УДАРу” Віталій Кличко на засіданні парламенту.

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За його словами, необхідно створити ТСК, “щоб проконтролювати фінансування ЗСУ, щоб кошти пішли на допомогу солдатам і офіцерам, а не комусь у кишеню”.

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 травня на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції ”Підтримай українську армію” надійшло 122,1 млн грн.

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З цієї суми 114,9 млн грн – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних Сил України, йдеться в повідомленні Міноборони.