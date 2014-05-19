Кличко та воїни-афганці підписали угоду про стратегічне партнерство
Лідер партії “УДАР”, кандидат в мери Києва Віталій Кличко, а також Всеукраїнська асоціація ветеранів Афганістану та Київська міська спілка ветеранів Афганістану підписали довгострокову тристоронню угоду про стратегічне партнерство.
Кличко подякував афганцям за активну громадянську позицію, зокрема під час подій на Майдані, і закликав їх разом втілювати в життя необхідні зміни.
“Я бачу тут багато знайомих облич - тих, з ким разом ми стояли на Майдані. Незважаючи на морозні ночі та міліцейські кийки, тиск силовиків та небезпеку для життя, ви вчергове, як і тоді, в Афганістані, виконали свій громадянський обов’язок. Але це був тільки початок боротьби. Нам потрібно ще багато чого зробити, щоби змінити країну і столицю. Потрібно провести реформи, реалізувати ті зміни, заради яких більше сотні людей віддали своє життя, а десятки тисяч ризикували ним”, - зазначив Віталій Кличко під час зустрічі з воїнами-афганцями.
Він підкреслив, що реформи у столиці можливо розпочати лише за умови наповнення бюджету Києва. А для цього насамперед потрібно подолати корупцію. “Похід у мери - це квиток на війну, але я не боюся боротися. Київ повинен оголосити війну тим міліціонерам і прокурорам, які кришують незаконні кіоски, війну тим, хто сидить на тіньових потоках і краде гроші киян. Київ може наповнити бюджет. Для цього потрібно побороти корупцію. І зброєю в цій справі є прозорість і публічність”, - підкреслив політик.
До лідера “УДАРу” також звернувся афганець із Чернігова Сергій Бас, який подякував Кличку за допомогу. Воїн-афганець з перших днів був на Майдані, але у нього раптово виникли проблеми зі здоров’ям, і він впав в кому. “Коли мені лікарі відподили на життя 12 годин , першим відгукнувся Кличко, другим - Куніцин. Тепер я їх можу назвати своїми бойовими друзями, своїми братами, які врятували мені життя”, - сказав Бас.