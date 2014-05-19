Кличко та воїни-афганці підписали угоду про стратегічне партнерство

Кличко подякував афганцям за активну громадянську позицію, зокрема під час подій на Майдані, і закликав їх разом втілювати в життя необхідні зміни.

“Я бачу тут багато знайомих облич - тих, з ким разом ми стояли на Майдані. Незважаючи на морозні ночі та міліцейські кийки, тиск силовиків та небезпеку для життя, ви вчергове, як і тоді, в Афганістані, виконали свій громадянський обов’язок. Але це був тільки початок боротьби. Нам потрібно ще багато чого зробити, щоби змінити країну і столицю. Потрібно провести реформи, реалізувати ті зміни, заради яких більше сотні людей віддали своє життя, а десятки тисяч ризикували ним”, - зазначив Віталій Кличко під час зустрічі з воїнами-афганцями.

Він підкреслив, що реформи у столиці можливо розпочати лише за умови наповнення бюджету Києва. А для цього насамперед потрібно подолати корупцію. “Похід у мери - це квиток на війну, але я не боюся боротися. Київ повинен оголосити війну тим міліціонерам і прокурорам, які кришують незаконні кіоски, війну тим, хто сидить на тіньових потоках і краде гроші киян. Київ може наповнити бюджет. Для цього потрібно побороти корупцію. І зброєю в цій справі є прозорість і публічність”, - підкреслив політик.

До лідера “УДАРу” також звернувся афганець із Чернігова Сергій Бас, який подякував Кличку за допомогу. Воїн-афганець з перших днів був на Майдані, але у нього раптово виникли проблеми зі здоров’ям, і він впав в кому. “Коли мені лікарі відподили на життя 12 годин , першим відгукнувся Кличко, другим - Куніцин. Тепер я їх можу назвати своїми бойовими друзями, своїми братами, які врятували мені життя”, - сказав Бас.