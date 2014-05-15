На підтримку української армії перерахували вже понад 122 млн грн



Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Міноборони.

З цієї суми 114,9 млн грн – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних сил України, йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку української армії перераховано більше 28 млн 39 тис. грн (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗС України).

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Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 96,3 тис. дол. та 41 тис. євро. Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми), залишок іноземної валюти на рахунках Міноборони склав 48,15 тис. дол. США (гривневий еквівалент – 544,4 тис. грн) та 20,5 тис. євро (гривневий еквівалент – 314,7 тис. грн).