У мережі з'явилося відео, як жінки проганяють озброєних терористів з вулиць Краматорська

В мережі Інтернет з'явилося відео, як кілька мешканок Краматорська намагаються прогнати з вулицібойовиків з георгіївськими стрічками, які приїхали на мікроавтобусі.

Також жінки почали телефонувати на гарячу лінію українських правоохоронних органів та вимагати захисту від терористів.

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Бойовики спочатку ігнорували вимоги, але потім один з них пригрозив вийти з машини і "покласти жінок на землю". На що мешканки Краматорська відреагували обуреними вимогами негайно залишити їх вулицю.

"Скільки триватиме цей терор?" - обурювалися вони.

У результаті мікроавтобус був змушений виїхати, а потім зникнути на так званій "базі терористів".