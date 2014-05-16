Під Києвом невідомі зі зброєю, символікою ПС і георгіївськими стрічками захопили базу відпочинку

Ще два тижні тому невідомі захопили базу відпочинку: вони там жили, відпочивали і, як вони самі стверджують, тренувались. Чоловіки не змогли пояснити, звідки у них зброя та хто дозволив проводити такі тренування. За цей час невідомі геть розтрощили базу відпочинку, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Озброєні молодики просто увірвалися на базу. Чоловіки міцної статури заявили, що вони - нові власники. Усюди ніби навмисно залишали упізнавану символіку: тут і посвідчення самооборони, і жовто-блакитна стрічка. Очевидці стверджують, що захопники в усілякий спосіб намагалися продемонструвати свою причетність до "Правого сектору": пригнали автівку із відповідною символікою, усюди розвісили прапори.

На два тижні вони як повноцінні власники оселилися на базі відпочинку. Увесь цей час компанія почувалася як удома: прострелені вікна, повний безлад у кімнатах, особисті речі. Чоловіки зайняли всі вільні приміщення. Алкоголь, кажуть свідки, лився рікою. Постріли лунали постійно. Міліція, запевняють співробітники, це знала, але довго не діяла.

Читайте такожБойовики "ДНР" захопили інкасаторський автомобіль із зарплатою бюджетників і шахтарівОлексій називає себе родичем спадкоємниці покійного власника закладу. Каже, що поки переоформлювали документи, базу відпочинку захопили невідомі. Затримані пояснюють, що приїхали потренуватися, аби поїхати на Схід, країну захищати. У них виявили 3 автомати, 2 пістолети, лук, порох та силу-силенну набоїв. Зловмисників міліція затримала лише за два тижні після нападу.

Затримали 13 людей, з них - дві дівчини. Базу "накрили" тільки тоді, коли увагу привернула гучна стрілянина. Цікаво, що на камуфляжах затриманих майорить і георгіївська стрічка

Офіційні представники "Правого сектору" такій кількості своєї символіки лише дивуються. Організація, мовляв, ніяк до цього не причетна. Хто нею прикривається, зʼясують. Нинішні власники закладу впевнені, що такими комбінаціями символіки рейдери прикрились, щоб заплутати сліди. Це не відкидають і правоохоронці. Мовляв, нині вивчають документи всіх сторін. Втім, від покарання за незаконний обіг зброї їм уже не відхреститися. А це – від 3 до 7 років позбавлення волі.