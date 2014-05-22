ГПУ передала до суду справу про знущання силовиків над активістом Майдану Гаврилюком

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, відомством завершено досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо двох військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, які під час охорони громадського порядку у Києві 22 січня 2014 року перевищили свої повноваження, вчинили насильство, внаслідок чого були порушені охоронювані законом права та інтереси громадянина Гаврилюка, що передбачені та гарантовані Конституцією України, а також іншими підзаконними нормативними актами.

Зазначені протиправні дії органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

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У зв’язку з тим, що один з підозрюваних щиро покаявся у своїх діях, обвинувальний акт скеровано до суду разом з угодою про його примирення з потерпілим. Провадження щодо іншого військовослужбовця скеровано до суду з обвинувальним актом за наявності ряду пом’якшуючих обставин.

Досліджується причетність інших правоохоронців до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2014 року засоби масової інформації оприлюднили відео про знущання правоохоронців над активістом Майдану Гаврилюком на вул. Грушевського.

На відео силовики глузували та змушували фотографуватися на морозі голого побитого чоловіка. Наприкінці відео він сідає в автозак, а хтось з правоохоронців дає йому стусана.

27 січня було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень), внесено до ЄРДР.

Тоді ж МВС України вибачилося за неприпустимі дії людей у міліцейській формі, які фігурують у відео.