У "Ягуарі" розповіли, чому "Беркут" роздягнув Гаврилюка

Після того, як 24 лютого в будинок начальника Калинівського "Ягуару" Олега Плахтнюка кинули дві пляшки з коктейлями Молотова, чоловік заявив, що його підрозділ не причетний до знущань над Михайлом Гаврилюком, повідомляє Gazeta.ua.

"Двоє моїх людей вели Гаврилюка до автозаку, - пояснив він. - Але ті хлопці, яких назвав нардеп Олег Ляшко не причетні до цього. Сергій Хортюк та Максим Костюк перебували на навчанні в Золочеві. Ігоря Фірака в моїй частині взагалі немає. Там були присутні двоє інших, але імен їх не назву, доки триває слідство. Розбирається у всьому Генпрокуратура. Зараз один перебуває під вартою. Його затримали за перевищення службових повноважень".

Плахотнюк каже, у день, коли затримали козака, вони мали повідомлення, що хтось із майдану буде проводити самоспалення.

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"Якраз одяг цього чоловіка, був просякнутий підпалювальною сумішшю, тому його роздягли. На ньому був кожух і ватні штани. Чому знімали труси, я не знаю. Мене там не було", - запевнив.

Із собою приніс відео, показує пальцями на двох чоловіків з його спецпідрозділу. На відео видно, як вони відкидають одяг від козака.

"Я говорив зі своїми хлопцями, вони кажуть, що роздягав чоловіка "Беркут". Сам Гаврилюк теж заявив, що його роздягав "Беркут". Мої після того, як його роздягли, вели попід руки до автозаку."

Заявляє, чоловіку, який виклав відео дали кілька десятків тисяч доларів. За ці гроші можна купити однокімнатну квартиру у Вінниці.

"Знімали внутрішні війська і ще хтось на телефони. Але хто, ніхто не бачив. Бо там було багато людей. Зразу ніхто не звертав увагу, а потім не могли згадати, хто на тому місці стояв, звідки знімали. Я чув, той, хто злив відео, вже давно за кордоном", - пояснює.

Плахотнюк каже, раніше коментувати ситуацію з роздяганням Гаврилюка забороняли. Мовляв, був наказ згори.

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"Коли наш підрозділ повернувся додому, я відчув, що можу все розказати", - пояснює.

Найбільше на Майдані військового вразили події 20 лютого, коли загинуло близько 77 людей.

"Наступного дня нам видали бойову зброю. До того при нас були лише травматичні рушниці з гумовими кулями. Троє солдат з мого загону були поранені з мисливської рушниці, загалом 68 бійців отримали різного роду ушкодження".