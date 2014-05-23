СБУ знешкодила вірус, який 25 травня міг знищити базу даних на сервері ЦВК
14:08, 23 травня 2014Політика
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Співробітники СБУ разом з українським інтернет-товариством знайшли вірус, призначений для знищення бази даних Центральної виборчої комісії (ЦВК).
Програму ЦИКу запропонувала попередня влада / фото УНІАН
Співробітники СБУ виявили та ліквідували комп'ютерний вірус, який повинен був 25 травня знищити всю базу даних на сервері ЦВК.
«Вчора була знищена програма, яку запропонувала Центральній виборчій комісії попередня влада, щоб вірус 25 травня знищив всі дані», - сказав голова СБУ.
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