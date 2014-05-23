СБУ знешкодила вірус, який 25 травня міг знищити базу даних на сервері ЦВК

Співробітники СБУ виявили та ліквідували комп'ютерний вірус, який повинен був 25 травня знищити всю базу даних на сервері ЦВК.

«Вчора була знищена програма, яку запропонувала Центральній виборчій комісії попередня влада, щоб вірус 25 травня знищив всі дані», - сказав голова СБУ.