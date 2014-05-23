Ракетний крейсер США Vella Gulf сьогодні увійде в Чорне море

Вказується, що крейсер буде приймати участь в двосторонніх і багатосторонніх навчаннях. «Vella Gulf буде спільно працювати з партнерами по НАТО для посилення і покращення взаємодії в регіоні», - йдеться в повідомленні ВМС США.

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Раніше офіційний представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що крейсер Vella Gulf увійде в Чорне море на цьому тижні. Він підкреслив, що мова йде про планові дії американських військових, які проводяться на постійній основі, передають РИА Новости.