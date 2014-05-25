Бойовики ДНР продовжують терор проти членів виборчкомів - КВУ

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній організації Комітету виборців України.

У повідомленні зазначили, що голові однієї дільничної комісії в м. Докучаєвську 24 травня погрожували невідомі вимагали закрити виборчу дільницю. При цьому терористи мали докладну особисту інформацією про голову комісії, зокрема у них був його фактична адреса проживання і перелік телефонних номерів, на які він часто телефонує.

Читайте такожТерористи на Донеччині відпустили викраденого голову окружкому, йому погрожувалиВ окрузі №55 були 24 травня здійснені напади на дільничні комісії №141 370 (р. Зугрес) та №141 557 (р. Харцизьк) - озброєні люди розгромили кабінки і урни для голосування, а також викрали документацію.

Істотно погіршилася ситуація в окрузі №60 - 24 травня бойовики «ДНР» захопили окружну комісію в Мар'їнці. Був узятий у заручники глава ОВК Валентин Поляків, пізніше терористи його відпустили. Невідомі погрожували Полякову і вимагали припинити підготовку до виборів.

У Комітеті виборців нагадали, що досі немає жодних звісток від викраденого терористами 22 травня Руслана Кудрявцева, який є головою окружної комісії №43 у Донецьку. ОВК в день виборів працювати не буде.