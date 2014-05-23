Досі не знайдено викраденого голову ОВК №43 у Донецьку

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній організації Комітету виборців України.

У повідомленні зазначили, що терористи викрали його вчора, 22 травня.

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