Досі не знайдено викраденого голову ОВК №43 у Донецьку

22:34, 23 травня 2014
Політика
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У Донецьку залишається невідомим місцезнаходження Руслана Кудрявцева, який є головою окружної комісії №43 у Донецьку.

У Донецьку викрадають учасників виборчого процесу

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній організації Комітету виборців України.

У повідомленні зазначили, що терористи викрали його вчора, 22 травня.

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