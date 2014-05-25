Губернатор Луганщини закликала позбавити депутатів від ПР і КПУ мандатів за допомогу сепаратистам

«Я звертаюся до депутатів Верховної ради з вимогою позбавити народних депутатів від ПР і комуністів їх мандатів за посібництво сепаратистам і зраду», - написала в.о. голови Луганської облдержадміністрації Ірина Веригіна на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Читайте такожОБСЄ не направила спостерігачів до Донецька та Луганська«Незважаючи на шалений тиск на членів ОВК та ДВК, викрадення людей і залякування, в Луганській області 2 окружні комісії працюють.. Луганщина голосує! На жаль, терористи позбавили можливості проголосувати багатьох жителів Луганщини і депутати Луганської обласної ради сприяли зриву виборів на окремих округах.

Саме захищаючи свої бізнес інтереси, вони штовхнули людей у криваве протистояння. Я звертаюся до депутатів Верховної Ради з вимогою позбавити народних депутатів від ПР і комуністів їх мандатів за посібництво сепаратистам і зраду», - написала Ірина Веригіна.