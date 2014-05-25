Кримські татари прорвалися на Херсонщину для участі у виборах

Уранці з Криму на материкову частину України виїхали кілька десятків автомобілів з кримськими татарами, які мають намір взяти участь у виборах президента України.

Люди зібралися біля будівлі Меджлісу кримськотатарського народу. При цьому вони намагались не формувати колони, щоб не привертати зайвої уваги з боку російських спецслужб, повідомляє ТСН із посиланням на "Крим. Реалії".

У селищі Новоолексіївка Генічеського району на кримчан чекали представники місцевої влади та місцевого меджлісу. Вони вручили людям прапори України і кримськотатарські національні прапори.

Читайте такожОбраний на виборах глава держави буде президентом усієї України, а не її частини - ЦВКПотім автомобілі вишикувалися в колону й попрямували на виборчу дільницю. Місцеві жителі вітали кримчан автомобільними сигналами і вигуками "Слава Україні!".