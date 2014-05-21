Тарута закликав сепаратистів "повернути вкрадене"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, про це він сказав у своїй заяві, поширеній для ЗМІ.

«Останнім часом спостерігаються окремі випадки затримки виплати пенсій та інших соціальних допомог в містах Слов'янськ та Краматорськ. Це неприпустимо. Незважаючи на всі складнощі, до останнього моменту нам вдавалося забезпечувати своєчасну виплату всіх зарплат, пенсій і соціальних допомог. Зараз люди залишилися без грошей. Їх пограбували», - сказав Тарута.

За його словами, затримка виплат викликана тим, що низка адміністративних будівель, що належать Національному банку України, державному Казначейству, відділенням Пенсійного фонду, «блокуються окремими представниками «Донецької народної республіки», ці будівлі пограбовано і випатрано, їхня робота паралізована, злочинці зупиняють і грабують машини інкасації».

Читайте такожУ Донецькій області зменшилася кількість тих, хто підтримує сепаратистів - Тарута«Вважаю, що які б випробування не випадали на долю нашої країни, від цього не повинні страждати прості люди, особливо найменш захищені - пенсіонери, інваліди, молоді матері»,- підкреслив губернатор, зазначивши, що такі дії «ДНР» оцінює, як «злочинні й аморальні».

Тарута акцентував, що «неприпустимо боротися за свої політичні погляди, відбираючи гроші у слабких і незахищених».

Читайте такожКруглий стіл національної єдності відбудеться 21 травня в Донецьку - ОДА«Відповідально заявляю - я докладу всі зусилля для стабілізації ситуації та відновлення всіх виплат. Звертаюся до донеччан з проханням засудити дії так званої «Донецької народної республіки», зберігати спокій і не піддаватися на провокації», - сказав голова облдержадміністрації. І закликав представників так званої ДНР «припинити цинічне використання простих громадян у своїх політичних іграх і повернути вкрадене».