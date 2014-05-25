У 129 округах вже проголосували понад 40% виборців - ЦВК

Станом на 15.00 в Україні у 129 округах, по яким є дані, вже проголосували 40,98% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані про хід голосування по регіонах України оприлюднено в інформаційно-аналітичній системі “Вибори”.

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Зокрема, у Хмельницькій області проголосували 48,98% виборців, у Львівській — 47,28%, в Тернопільській — 47,38%, в Івано-Фраківській — 47,7%, у Чернівецькій — 41,59%, у Закарпатській — 31,81%, у Волинській — 49,93%, у Рівненській — 50,51%, в Житомирській — 43,58%, у столиці — 31,13%, у Київській області - 47,06%, в Чернігівській області — 44,85%, у Сумській — 44,19%, у Полтавській — 44,77%, у Харківській — 32,69%, у Черкаській — 44,95%, у Дніпропетровській — 38,39%, у Запорізькій — 36,2%, у Херсонській — 35,96%, у Миколаївській — 35,41%, в Одеській — 30,94%, у Донецькій — 9,11%.

Даних про явку виборців у Луганській області поки що немає.