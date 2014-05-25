Станом на 15.00 в Україні проголосували 38,5% виборців

Станом на 15.00 в Україні проголосували 38,53% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, таку інформацію оприлюднено на сайті ЦВК.

Інформації про явку виборців у Донецькій та Луганській областях станом на 15.00 поки що немає.

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Водночас у Вінницькій області явка становить 46,71%, у Дніпропетровській — 32,9%, Житомирській — 32,41%, Закарпатська — 23,62%, Запорізька — 36,68%, у Київській області — 42,79%, Львівська область — 51,15%, у Полтавській області — 41,49%, у Рівненській області — 46,1%, Харківській — 24,05%.

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Слід зазначити, що з решти областей станом на 15.00 інформації поки що немає.