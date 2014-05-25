На Луганщині під час затримання терористів одна людина загинула, одна поранена - МВС

У Луганській області під час затримання терористів одна людина загинула, одна поранена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

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За його словами, група озброєних людей викрала бюлетені на одній із виборчих дільниць у Новоайдарському районі Луганської області. Під час переслідування та перестрілки, яка виникла, члени банди були затримані. “Є постраждалі - один вбитий, один поранений. На місці працює слідчо-оперативна група”, - сказав Яровий, не уточнивши водночас, з якого боку вбитий та поранений.

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У той же час, заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна під час брифінгу повідомила, що у Новоайдарі Луганської області бойовики викрали з дільниць бюлетені для голосування на виборах президента.

“У Новоайдарі відбувається бій, і дійсно було захоплено виборчі документи, зокрема виборчі бюлетені з дільниць. Фігурував при цьому автомобіль «червона дев'ятка». Є також інформація, що він був розстріляний”, - сказала Усенко-Чорна.