Порошенко подякував українцям за підтримку
20:38, 25 травня 2014Політика
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Кандидат у президенти Петро Порошенко подякував українцям за підтримку.
Порошенко подякував українцям за підтримку / Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у своєму виборчому штабі після закриття виборчих дільниць.
Порошенко зауважив, що сьогодні можна констатувати, що вибори завершені, і завершені в один тур.
При цьому він послався на дані екзит-полів, які з невеликою розбіжністю підтвердили те, що другого туру не буде.
Він подякував українцям за безпрецедентно високу явку і за активну позицію.
Як повідомляв УНІАН, за даними Національного екзит-полу - 2014, за Порошенка проголосували 55,9% виборців, а за даними Національного телевізійного екзит-полу - 57,3% виборців.
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