Порошенко подякував українцям за підтримку

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у своєму виборчому штабі після закриття виборчих дільниць.

Порошенко зауважив, що сьогодні можна констатувати, що вибори завершені, і завершені в один тур.

При цьому він послався на дані екзит-полів, які з невеликою розбіжністю підтвердили те, що другого туру не буде.

Він подякував українцям за безпрецедентно високу явку і за активну позицію.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного екзит-полу - 2014, за Порошенка проголосували 55,9% виборців, а за даними Національного телевізійного екзит-полу - 57,3% виборців.