У штабі Порошенка нарахували 56% голосів за свого кандидата



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу для преси голова виборчого штабу Порошенка Віталій Ковальчук, посилаючись на дані після опрацювання 60% протоколів виборчих дільниць.

Він зазначив, що явка по Україні, за їхніми даними, складає 60%.

У штабі розраховують на ранок отримати вже всі 100% голосів виборців.

Відповідаючи на запитання, чи відомо щось в штабі з приводу того, чому не оновлюються дані на сайті ЦВК, Ковальчук зауважив, що ЦВК пообіцяли протягом 1-2 годин вирішити певні технічні проблеми, які виникли з системою “Вибори” .

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“Ми думаємо, що ЦВК забезпечить належне функціонування системи “Вибори” і виборчі комісії зможуть в установленому порядку в електронному вигляді надавати результати голосування”, - сказав Ковальчук, додавши, що якщо технічні збої вирішити не вдасться, то кожна комісія буде передавати дані на паперових носіях - тобто протоколи з мокрими печатками - для їх опрацювання ЦВК.