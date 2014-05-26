Батальйон "Україна" та підрозділ "Азов" ліквідували базу терористів на дачі Януковича на Донеччині

"В містечку Урзуф, Першотравневого району Донецької області з боєм була взята перевалочна база сепаратистів та російських бойовиків, яку було облаштовано на дачі сина Януковича – Віктора. Після попереднього огляду приміщень було виявлено великий арсенал стрілецької зброї та значну кількість готівки", - написав нардеп Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Окрім цього бійцями було затримано катер, який належить екс-президенту Віктору Януковичу, і на якому терористи доставляли боєприпаси та зброю для проведення терористичних операцій на Донеччині, повідомляє Ляшко.

"В Маріуполі в результаті спецоперації затримано лідера місцевих сепаратистів і брата самозваного мера Маріуполя - Дениса Кузьменко. Також, під час затримання ліквідовано бойовика ДНР. З боку учасників антитерористичної операції втрат немає. До речі, інформацію про місцеперебування сепаратистів та бандитів надав член «славнозвісної» організації «Оплот» Віктор Колеянов", - розповів нардеп.