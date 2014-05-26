Батальйон "Україна" та підрозділ "Азов" ліквідували базу терористів на дачі Януковича на Донеччині
Сьогодні бійці батальйону «Україна» та підрозділ «Азов» провели дві успішні операції на Сході України.
"В містечку Урзуф, Першотравневого району Донецької області з боєм була взята перевалочна база сепаратистів та російських бойовиків, яку було облаштовано на дачі сина Януковича – Віктора. Після попереднього огляду приміщень було виявлено великий арсенал стрілецької зброї та значну кількість готівки", - написав нардеп Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.
Окрім цього бійцями було затримано катер, який належить екс-президенту Віктору Януковичу, і на якому терористи доставляли боєприпаси та зброю для проведення терористичних операцій на Донеччині, повідомляє Ляшко.
"В Маріуполі в результаті спецоперації затримано лідера місцевих сепаратистів і брата самозваного мера Маріуполя - Дениса Кузьменко. Також, під час затримання ліквідовано бойовика ДНР. З боку учасників антитерористичної операції втрат немає. До речі, інформацію про місцеперебування сепаратистів та бандитів надав член «славнозвісної» організації «Оплот» Віктор Колеянов", - розповів нардеп.