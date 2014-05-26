Опрацьовано 57,72% електронних протоколів ДВК

10:40, 26 травня 2014
Політика
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Центральна виборча комісія станом на 10.30 опрацювала 57,72% електронних протоколів дільничних виборчих комісій підрахунку голосів на позачергових виборах президента, що відбулися 25 травня.

ЦВК опрацювала майже 58% протоколів / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми даними, за Петра Порошенка проголосували 53,7% виборців, за Юлію Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшка - 8,46%, за Анатолія Гриценка - 5,48%, за Сергія Тігіпка - 5,26%, за Михайла Добкіна - 3,45%, за Вадима Рабиновича - 2,31%.

Усі інші кандидати, за попередніми підрахунками, набрали менше 2% голосів.

Загальна кількість голосів “за” – 9 млн 731 тис. 436.

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