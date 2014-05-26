Порошенко заявив, що Яценюк залишиться на посаді прем'єра

Кандидат у президенти України Петро Порошенко, який, за попередніми даними переміг на виборах, не бачить підстав для відставки нинішнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав сьогодні на прес-конференції у своєму виборчому штабі.

Порошенко зауважив, що чинним українським законодавством не передбачено відставку прем'єр-міністра у зв'язку з обранням нового президента.

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Порошенко також висловив думку, що діяльність Яценюка на посаді глави уряду є досить вдалою, було здійснено достатньо рішучих кроків для стабілізації в економіці України.

Він висловив переконання, що подальша співпраця з Яценюком може бути досить ефективною.

“Я на це сподіваюся і тому жодних дебатів щодо зміни керівництва уряду я б не робив”, - сказав Порошенко.