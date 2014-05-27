У Донецьку скасовано заняття в школах в районі бойових дій

Про це повідомляє сайт міської ради Донецька.

"27 травня у школах Київського району, наближених до аеропорту і залізничного вокзалу, навчальні заняття для школярів скасовані! За можливості прохання залишити дітей вдома!", - сказано в повідомленні.

Також міськрада повідомила, що для тих, у кого немає можливості залишити дітей вдома, при школах працюватимуть чергові групи.

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"Прохання до всіх мешканців міста зберігати максимальний спокій і за можливості обмежити пересування в районі аеропорту та залізничного вокзалу!", - йдеться в повідомленні міськради.