ЗМІ: Лідери терористів починають шукати шляхи для втечі
04:08, 27 травня 2014Політика
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Під час проведення операції в Донецьку бойовики неодноразово зверталися до керівництва АТО «з проханням домовитись».
Бойовики в терміналі аеропорту практично повністю знищені / REUTERS
Про це повідомляє сайт 62.ua з посиланням на слова прес-офіцера АТО Олексія Дмитрашківського.
«Особисто «Абвер» (один з лідерів терористів Сергій Здрилюк - ред.) кілька разів звертався і намагався домовитися про порятунок і вихід з Донецька», - поінформував Дмитрашківський.
Читайте такожБій в Донецьку припинено - прес-служба АТОЗа його даними, терористи зазнали дуже великих втрат, даних про втрати серед учасників АТО немає.
«Бойовики, які перебували в терміналі, практично повністю знищені», - заявив він.
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