ЗМІ: Лідери терористів починають шукати шляхи для втечі

Про це повідомляє сайт 62.ua з посиланням на слова прес-офіцера АТО Олексія Дмитрашківського.

«Особисто «Абвер» (один з лідерів терористів Сергій Здрилюк - ред.) кілька разів звертався і намагався домовитися про порятунок і вихід з Донецька», - поінформував Дмитрашківський.

Читайте такожБій в Донецьку припинено - прес-служба АТОЗа його даними, терористи зазнали дуже великих втрат, даних про втрати серед учасників АТО немає.

«Бойовики, які перебували в терміналі, практично повністю знищені», - заявив він.