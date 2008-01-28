Якби виборці бачили всіх кандидатів, половини нардепів не було би в Раді

Рада демократичної коаліції вирішила доопрацювати законопроект БЮТ про імперативний мандат і внести його як подання двох фракцій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української народної партії з посиланням на інформацію лідера УНП, народного депутата фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Юрія КОСТЕНКА.

За його словами, над цим працює робоча група.

Серед проблем, які не дозволили всім представникам НУ-НС беззастережно погодитися з існуючою редакцією, Ю.КОСТЕНКО назвав те, що «цей законопроект про імперативний мандат за своєю суттю не відповідає назві». «Імперативний мандат - це право виборця відкликати народного депутата, якого він обирає. Законопроект, який вноситься, - це право фракції позбавляти депутата його статусу. Тобто, з юридичної точки зору це некоректно щодо Закону про статус народного депутата, оскільки визначає особливі умови, за яких народний депутат може бути позбавлений депутатського статусу», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Окрім того, посилаючись на практику демократичних країн, Ю.КОСТЕНКО нагадав, що там «імперативний мандат не працює» - «у демократичних країнах за якість партійного списку на виборах відповідальні самі політичні сили». Тому, за словами депутат, «спроба застосувати в Україні, яка нібито рухається до європейських демократичних стандартів, практику імперативного мандату виглядає не логічно».

У цьому, повідомив Ю.КОСТЕНКО, і полягають «найбільші дискусії серед політичних сил, які утворили блок НУ-НС».

«Низка партій, в тому числі й УНП, не сприймає законодавчих ідей, які суперечать європейській демократичній практиці. Проте ми свідомі того, що в українському політикумі внаслідок політичної корупції потрібно дисциплінувати депутата», - зазначив Ю.КОСТЕНКО. «Тому ми шукаємо форми додаткових законодавчих вимог щодо його діяльності. Йде пошук редакції, у якій можна було б цей законопроект провести у ВР. Серед таких пропозицій: обмежити дію імперативного мандату терміном один або три роки; максимально наблизити норми цього закону до Закону про статус народного депутата, а не виокремлювати в окремий закон», - повідомив народний депутат.

Він вважає, що «за рахунок уточненої редакції можна знайти компроміс, треба тільки іти на нього».

Щодо термінів дії «імперативу», то Ю.КОСТЕНКО переконаний, що немає сенсу «ухвалювати його «назавжди», бо в Україні не завжди буде така безвідповідальна поведінка народних депутатів». Як «механізм підвищення якості депутатського корпусу» лідер УНП називає запровадження виборів за відкритими регіональними партійними списками - «спочатку партія фільтруватиме кандидатів, аби за кожного з них проголосували виборці, а потім виборці під час голосування фільтруватимуть і кандидатів персонально, і партії, які їх пропонують». Ю.КОСТЕНКО стверджує, що «через такий відбір не треба буде потім уповноважувати партію позбавляти її кандидата депутатського статусу».

«Якби на цих дострокових виборах, що відбулись, виборці бачили кандидатів у депутати від партій, а не лише їх лідерів, можу гарантувати: половини з них не було б сьогодні у ВР», - переконаний Ю.КОСТЕНКО.