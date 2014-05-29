Дивіться засідання Верховної Ради у прямому ефірі

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному пленарного засідання.

Також парламент розгляне законопроект про внесення змін до регламенту ВР (щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України).

Передбачається також ратифікувати Меморандум про взаєморозуміння між урядом України та ОБСЄ про розміщення спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.Читайте такожУ Раді зареєстровано законопроект про надзвичайний стан у двох східних областях

До порядку денного пропонується включити, зокрема, законопроекти про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення ефективного функціонування Києва, а також законопроект про внесення змін до бюджету для виділення коштів на завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську.

Крім того, передбачається розглянути проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії із розслідування протиправних дій окремих осіб Державної митної служби (2013 року Міністерства доходів і зборів за напрямком) за період 2010-2014 рр.