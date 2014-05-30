Силовики затримали чотирьох терористів з розвідувальною апаратурою

14:03, 30 травня 2014
Політика
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Українські силовики затримали чотирьох терористів, які вважають себе депутатами самопроголошеної «ДНР».

Силовики задержали террористов с аппаратурой для ведения разведки / REUTERS

Українські силовики затримали чотирьох так званих депутатів самопроголошеної «Донецької народної республіки», в яких були пристрої для ведення розвідки.

Про це УНІАН повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.

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«У ході спеціальних дій силовиків були затримані чотири бойовики, які називали себе депутатами «Донецької народної республіки». У них була виявлена апаратура для ведення розвідки та визначення координат тих чи інших об’єктів», - зазначив він.

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