Силовики затримали чотирьох терористів з розвідувальною апаратурою
14:03, 30 травня 2014Політика
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Українські силовики затримали чотирьох терористів, які вважають себе депутатами самопроголошеної «ДНР».
Силовики затримали терористів з апаратурою для ведення розвідки / REUTERS
Українські силовики затримали чотирьох так званих депутатів самопроголошеної «Донецької народної республіки», в яких були пристрої для ведення розвідки.
Про це УНІАН повідомив керівник оперативної групи з інформування АТО Владислав Селезньов.
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«У ході спеціальних дій силовиків були затримані чотири бойовики, які називали себе депутатами «Донецької народної республіки». У них була виявлена апаратура для ведення розвідки та визначення координат тих чи інших об’єктів», - зазначив він.
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