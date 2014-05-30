Держприкордонслужба назвала найбільш проблемні прикордонні відділи Луганської області

Про це повідомив начальник Луганського прикордонного загону полковник Сергій Дейнеко.

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За його словами, «проблеми в тій чи іншій мірі є по всій лінії держкордону. У будь-якому місці в будь-який момент може статися все, що завгодно. Втім, найбільшу стурбованість викликає стан справ на вказаних відділах.

Крім того, начальник Луганського прикордонного загону заявив, що прикордонники в достатній мірі забезпечені боєприпасами. «Про це ми теж подбали ще до початку активної фази дій, хоча є нагальна необхідність у забезпеченні особового складу загону бронежилетами, технічними засобами охорони кордону, а саме - приладами нічного бачення і нічної стрільби, а також переносними тепловізорними комплексами», - сказав Сергій Дейнеко.