Бойовики замінували місцевість навколо прикордонпункту "Дякове", штаб АТО не реагує

За оперативними даними групи "Інформаційний Спротив", після нічного бою біля відділу прикордонної служби "Дякове" та відбиття атаки терористів, українські прикордонники виявилися заблокованими.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Зокрема, за даними прикордонників, при відході бойовики замінували місцевість навколо відділу прикордонної служби", - пише він.

Тимчук зазначає, що прикордонники не мають фахівців та обладнання для перевірки та розмінування місцевості.

На відповідні звернення штаб АТО не реагує.

"Це видається тим більш прикрим, що вчора, під час бою, керівництво АТО вже, здавалося б, продемонструвало готовність та здатність діяти у взаємодії з Держприкордонслужбою України", - резюмує Тимчук.