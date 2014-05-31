Прикордонники розповіли подробиці атаки терористів на підрозділ "Дякове"

Впродовж 30-31 травня Державній прикордонній службі України вдалося відбити напади бойовиків на прикордонні підрозділи та не допустити порушень державного кордону.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України.

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Так, прикордонники відбили нічну атаку терористів на відділ прикордонної служби «Дякове» на Луганщині. Близько 80 нападників використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю, працювали снайпери. Всього по підрозділу було зроблено 50 мінометних пострілів. Прикордонники у відповідь застосували зброю на ураження, а на підкріплення були направлені резерви від мотоманеврених груп. Також для підтримки прикордонників і відбиття атаки нападників сили АТО направили літак «Су-27». У результаті бою 3 військовослужбовця поранено, а 1 зазнав контузії, йдеться в повідомленні.

Також учора прикордонники відбили напад і на відділ прикордонної служби «Станично-Луганське». В даний час завдяки залученим всім засобам бойовики відступили від прикордонних підрозділів, зазначили у відомстві.

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«Незважаючи на збройні напади, на державному кордоні продовжують нести службу прикордонні наряди. За рахунок резервів збільшено щільність прикриття загрозливих напрямків. Адже атаки на відділи прикордонної служби могли здійснюватися з метою відволікання сил Держприкордонслужби і АТО для переправки засобів терору на інших напрямках. Крім того, керівництво Держприкордонслужби прийняло рішення про формування додаткових сил для дій на напрямках відділів прикордонної служби «Дмитрівка», «Дякове», «Свердловськ», «Бірюково», - йдеться в повідомленні.

Як додали у прикордонній службі, «наразі морально-психологічний стан прикордонників задовільний, вони готові до подальшого виконання своїх обов’язків».