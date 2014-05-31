У "Шахтарі" заперечують інформацію про бій біля тренувальної бази клубу

У ФК "Шахтар" заперечують інформацію ЗМІ про бій біля тренувальної бази клубу "Кірша" на околиці Донецька.

Про це інтернет-ресурсу "Террикон" заявив директор Академії ФК "Шахтар" Олександр Фундерат.

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"На базі все спокійно. Ми з ранку провели навчально-тренувальні заняття. У дітей - вихованців Академії ФК "Шахтар" в даний момент проходять випускні іспити, йдуть останні тури юнацького чемпіонату. СТБ "Кірша" функціонує у звичному режимі і ніяких збройних сутичок у районі бази немає", - сказав Фундерат.