У "Шахтарі" заперечують інформацію про бій біля тренувальної бази клубу
15:23, 31 травня 2014Політика
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У клубі не підтверджують інформацію про бій, який, можливо, проходив неподалік від тренувальної бази.
У "Шахтарі" інформацію про бій біля тренувальної бази клубу не підтвердили / @euromaidan
У ФК "Шахтар" заперечують інформацію ЗМІ про бій біля тренувальної бази клубу "Кірша" на околиці Донецька.
Про це інтернет-ресурсу "Террикон" заявив директор Академії ФК "Шахтар" Олександр Фундерат.
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"На базі все спокійно. Ми з ранку провели навчально-тренувальні заняття. У дітей - вихованців Академії ФК "Шахтар" в даний момент проходять випускні іспити, йдуть останні тури юнацького чемпіонату. СТБ "Кірша" функціонує у звичному режимі і ніяких збройних сутичок у районі бази немає", - сказав Фундерат.
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