У Луганську починається повномасштабна операція з нейтралізації терористів - Тимчук

У Луганську українські силовики починають повномасштабну операцію з нейтралізації терористичних груп у місті.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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За оперативними даними групи "Інформаційний опір", зокрема, нейтралізації (а в разі опору – знищенню) підлягають групи бойовиків, які діють у районі будівель Луганської ОДА, СБУ, Луганського прикордонного загону, а також в інших районах міста.

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Ця операція силовиків, у якій будуть задіяні сили авіації і бронетехніка, викликана виключно діями терористичних груп у Луганську.