Перемир'я скінчилося, під Луганськом знову точиться бій - ДПСУ

14:30, 02 червня 2014
Політика
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Затишшя між прикордонниками Луганського загону та терористами закінчилося. Близько 13.30 знову розпочався бій.

У Луганську триває бій / cxid.info

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Протягом 30 хвилин тривало перемир’я, яке було досягнуто за підтримки громадських активістів, народних депутатів України та небайдужих громадян. За цей час з території прикордонного підрозділу вивезли поранених.

Також від місця збройного зіткнення були вивезені поранені та вбиті бойовики.

Раніше повідомлялося, що авіація знищила дві мінометні батареї.

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