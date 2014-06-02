Перемир'я скінчилося, під Луганськом знову точиться бій - ДПСУ
14:30, 02 червня 2014Політика
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Затишшя між прикордонниками Луганського загону та терористами закінчилося. Близько 13.30 знову розпочався бій.
У Луганську триває бій / cxid.info
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Протягом 30 хвилин тривало перемир’я, яке було досягнуто за підтримки громадських активістів, народних депутатів України та небайдужих громадян. За цей час з території прикордонного підрозділу вивезли поранених.
Також від місця збройного зіткнення були вивезені поранені та вбиті бойовики.
Раніше повідомлялося, що авіація знищила дві мінометні батареї.
Атака на Луганский погранотряд возобновилась, тяжелораненые пограничники эвакуированы — ГПС http://t.co/HRWZ0UU5tf
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) June 2, 2014
Луганских пограничников обстреливают из минометов и тяжелого пулемета ДШК, бойцы просят подмоги у сил АТО
— ЄВРОМАЙДАН (@euromaidan) June 2, 2014
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