Перемир'я скінчилося, під Луганськом знову точиться бій - ДПСУ

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Протягом 30 хвилин тривало перемир’я, яке було досягнуто за підтримки громадських активістів, народних депутатів України та небайдужих громадян. За цей час з території прикордонного підрозділу вивезли поранених.

Також від місця збройного зіткнення були вивезені поранені та вбиті бойовики.

Раніше повідомлялося, що авіація знищила дві мінометні батареї.