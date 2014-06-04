ВРЮ створила тимчасову спецкомісію по перевірці суддів

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ, ТСК вже готова до прийому заяв від фізичних та юридичних осіб про проведення перевірки індивідуально визначеного судді згідно ст.3 закону «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Як наголошується в повідомленні, заяви від юридичних та фізичних осіб, оформлені у відповідності з вимогами ст. 2 закону, будуть прийматися у письмовій формі протягом 6 місяців з дня опублікування в газеті «Голос України» інформації про утворення ТСК.

Публічна інформація про діяльність ТСК з перевірки суддів судів загальної юриздикції оприлюднюється на офіційному сайті ВРЮ, а у визначених законом випадках - у газеті «Голос України».