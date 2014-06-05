Китай готовий співпрацювати з новим президентом України

Голова КНР Сі Цзіньпін направив Петру Порошенку вітальну телеграму з нагоди його обрання на посаду президента України, повідомляє ТСН.ua.

Читайте такожКитай визнаний найбільшим у світі покупцем промислових роботів

"Китайська сторона надає великого значення розвитку відносин з Україною і має намір спільно з нею на основі взаємної поваги, рівності та взаємної користі сприяти двосторонньому діловому співробітництву у всіх сферах на благо двох країн і їх народів", - написав Сі Цзіньпін у телеграмі.

Читайте такожКитай запропонував Росії заселити Сибір і Далекий Схід китайцями

Як раніше повідомляв УНІАН, ВР призначила інавгурацію Порошенка на 7 червня. Передбачається провести 7 червня о 10.00 у сесійній залі Верховної Ради урочисте засідання парламенту, присвячене складанню присяги народові новообраним президентом України.