Китай готовий співпрацювати з новим президентом України

09:39, 05 червня 2014
Політика
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Лідер Китаю привітав Порошенка з перемогою на виборах 

REUTERS

Голова КНР Сі Цзіньпін направив Петру Порошенку вітальну телеграму з нагоди його обрання на посаду президента України, повідомляє ТСН.ua.

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"Китайська сторона надає великого значення розвитку відносин з Україною і має намір спільно з нею на основі взаємної поваги, рівності та взаємної користі сприяти двосторонньому діловому співробітництву у всіх сферах на благо двох країн і їх народів", - написав Сі Цзіньпін у телеграмі. 

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Як раніше повідомляв УНІАН, ВР призначила інавгурацію Порошенка на 7 червня. Передбачається провести 7 червня о 10.00 у сесійній залі Верховної Ради урочисте засідання парламенту, присвячене складанню присяги народові новообраним президентом України.

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