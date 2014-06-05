Зустріч у Варшаві була потрібніша Обамі, ніж Порошенку - експерт

Про таке в ефірі 5 каналу заявив колишній директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Ця зустріч в Варшаві насправді Обамі була потрібна більше, ніж Порошенку. Дуже просто - тому що Порошенко зараз має колосальний рейтинг і кредит довіри до нього буде залежати від того, як він вирішить проблему на Донбасі, реформ і багатьох інших чинників, але точно жодного додаткового голосу через те, що йому потиснув руку Обама, він не отримає", - вважає експерт.

Читайте такожОбама пригрозив РФ подальшою ізоляцією: "Часи імперій вже в минулому"Водночас, у Обами ситуація інша - за словами Волошина, його зараз "лише ледачий не критикує через те, що він найслабший президент у стосунках з Росією".

" В умовах, коли Росії програна Сирія, скандал зі Сноуденом і коли по Україні він анічого не може зробити, що йому ще залишається – звичайно, він сидить, тисне руку, в американських ЗМІ це показується, а американці думають: ну, хоч щось робиться", - вважає Волошин.

Нагадаємо, вчора, 4 червня, президент США Барак Обама зустрівся у Варшаві з новообраним президентом України Петром Порошенком за три дні до його інавгурації.