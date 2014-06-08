Звільнені з полону терористів троє співробітників Амвросіївського райвідділу міліції
21:42, 08 червня 2014Політика
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Міліціонери були звільнені з полону 6 червня.
Звільнені з полону троє співробітників Амвросіївського райвідділу міліції
Звільнені з полону троє співробітників Амвросіївського райвідділу міліції, в тому числі і начальник райвідділу Артур Лихоліт, які були захоплені на блок-посту ДНР 2 червня. Про це повідомило джерело "ОстроВа" в правоохоронних органах.
"Стан їхнього здоров'я оцінюється як задовільний", - сказав джерело.
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