ЗМІ: Інформація про нічні пожежі та стрілянину в Маріуполі не підтвердилася

Очевидці, на яких посилався сайт 0629, виявилися фейковими, повідомляє ресурс.

"Ніякого нападу на аеропорт не було, фактів підпалу і пожежі ні в аеропорту, ні в погранчасти не зафіксовано", - офіційно повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.

Читайте такожУ Маріуполі похоронне бюро подарувало ДНР труну з написом «Геть з міста» (фото)Вигадку про те, що горить аеропорт, запустили в соцмережах антимайдану, повідомляє видання.

За однією з версій, яку наводить 0629, це було зроблено спеціально, щоб дестабілізувати ситуацію навколо аеропорту, де перебував у цей час затриманий терорист на прізвисько "Хандер".