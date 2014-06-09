ЗМІ: Інформація про нічні пожежі та стрілянину в Маріуполі не підтвердилася
11:04, 09 червня 2014Політика
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Інформація про пожежу в маріупольському аеропорті, а також у прикордонній частині не підтвердилася.
Інформація про пожежу в аеропорті Маріуполя виявилася "качкою" / myavia.com.ua
Очевидці, на яких посилався сайт 0629, виявилися фейковими, повідомляє ресурс.
"Ніякого нападу на аеропорт не було, фактів підпалу і пожежі ні в аеропорту, ні в погранчасти не зафіксовано", - офіційно повідомили в прес-службі Маріупольського міськуправління міліції.
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За однією з версій, яку наводить 0629, це було зроблено спеціально, щоб дестабілізувати ситуацію навколо аеропорту, де перебував у цей час затриманий терорист на прізвисько "Хандер".
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