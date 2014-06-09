ЗМІ: Після вибуху в Миколаєві з під'їзду вибіг чоловік зі слідами серебрину на тілі

Про це повідомляє міський сайт НикВести.

Згідно з розповіддю очевидців, відразу після вибуху якийсь чоловік з криком "Ви все одно тут усі виздихаєте" вибіг з під'їзду, після чого його відвезли в лікарню. Зі слів свідків, на тілі обгорілого чоловіка були сліди серебрину - вибухової речовини, яка використовується для виготовлення петард.

Одна з мешканок на ім'я Ніна розповіла журналістам про те, що чоловік, який вибіг з будинку відразу після вибуху, орендував квартиру на 5 поверсі. До речі, на думку рятувальників, саме там і був розташований епіцентр вибуху. Жителька також запевняла ЗМІ, що цей чоловік намагався викинути сім-карту з власного телефону.

Читайте такожЗі зруйнованого вибухом будинку в Миколаєві евакуювали 54 людиниНа 4 поверсі, де в даний момент зосереджені основні завали, ніхто не жив. Жителі розповідають, що там проводився ремонт.

Жінка, що живе на 3 поверсі, запевнила журналістів у тому, що відразу після вибуху бачила сіро-кавовий дим і не відчула ніякого запаху газу.

За словами місцевих жителів, господиня квартири, де імовірно прогримів вибух, нещодавно повернулася з Москви, де була на заробітках, а постраждалий чоловік, якого госпіталізовано до ЛШМД, був її гостем.

Відео Преступности.нет.

Відео НикВести.