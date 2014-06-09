ЗМІ: У Донецькій області невідомі в українській формі розстріляли автомобіль

Про це повідомляє ОстроВ з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За його словами, родина Тараненків їхала в автомобілі ВАЗ 2109, коли близько 0.30 по них відкрили автоматний вогонь люди, одягнені у форму військовослужбовців ЗСУ.

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