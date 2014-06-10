Кернес вчиться ходити

Так, днями він розмістив у своєму Instagram фото, де він з допомогою медиків намагається стати на ноги, підписавши його "Все заново".

Медики поки не прогнозують, чи зможе мер знову ходити, повідомляє Сегодня.

Читайте такожКернес поки що не збирається залишати Ізраїль - міськрада"Успіхи у нас кожен день, але вони такі маленькі, що бачимо їх поки тільки ми. Потрібно почекати ще три місяці, адже після операції є набряк спинного мозку, і лікарі поки бачать не все. Потрібно багато працювати, а він працює, він молодець", - раассказала дружина Кернеса Оксана Гайсинська.

Нагадаємо, 28 квітня під час ранкової пробіжки Кернес отримав вогнепальне поранення: куля пробила легеню, шлунок, наднирник і розтрощила хребець. Зараз Кернес лікується в Ізраїлі.