У Кернеса вистрелили під час пробіжки - журналіст

Про це повідомляє кореспондент ТСН Аліна Цибова.

Як стало відомо, злочинці очікували Кернеса там.

Це підтвердив і журналіст Зураб Аласанія.

"Харківський мер Геннадій Кернес і тепер не змінив звичок: купання в джерелі на Саржиному Яру. Ну, ось там і чекали. Постріл в спину; стан важкий, в даний момент - на операції в невідкладній", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше Аласанія уточнив, що замах відбувся на Білгородському шосе.

"Постріл був зроблений з лісу, під час пробіжки по Білгородському (sic!) шосе", - написав він.

На думку журналіста, замах свідчить, що "РФ визначає і ліквідує ключові точки опору".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що на Геннадія Кернеса скоєно замах. Він отримав вогнепальне поранення в спину. Зараз медики борються за його життя.