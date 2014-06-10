Прикордонники в "Ізвариному" в облозі бойовиків не отримують наказів та не знають, що їм робити

Прикордонники пункту "Ізварине" продовжують очікувати наказів від керівництва щодо своїх подальших дій.

Про це "Українській правді" повідомили у прикордонному загоні у вівторок.

За словами прикордонників, вони перебувають в окопах в оточенні терористів, не мають тилового забезпечення, а крім того, мають не дуже багато боєприпасів.

"Ми не скаржимося, ми готові прийняти бій, але ми досі не маємо жодних наказів або команд і не розуміємо, що нам робити", - сказав співрозмовник.

"Між собою ми говоримо про те, що ми 9-та рота, бо про нас усі забули", - сказав він.

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За словами прикордонника, щонайменше 300 км держкордону між Україною та Росією на даний момент залишається без нагляду і, не зважаючи на деякі зачинені пункти пропуску, з російської сторони в Україну продовжують прибувати найманці.

Як відомо, ввечері 8 червня терористи здійснили обстріл пункту пропуску "Ізварине" на Луганщині, але отримавши від прикордонників вогневий супротив у відповідь відразу зникли з місця події.

Бойовики під'їхали до пункту пропуску на декількох транспортних засобах, відкрили вогонь. Прикордонний підрозділ відразу дав вогневу відсіч нападникам, після чого останні зникли в напрямку населеного пункту Ізварине. Постраждалих з боку прикордонників не має.