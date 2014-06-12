Комуністи очікують, що аукціон урядових авто з тріском провалиться

Такий прогноз в ефірі телеканалу "112 Україна" озвучив народний депутат від фракції Компартії Адам Мартинюк.

Політик зазначив, що перший аукціон практично не відбувся.

"Я думаю, ще гіршою буде доля другого аукціону. Тут більше піару", - спрогнозував Мартинюк.

Нардеп зазначив, що під час першого аукціону купили не "Опелі", "Шкоди", "Волги" і "Мерседеси".

"Чомусь покупець купив ті раритетні автомобілі, які, очевидно, якщо є зайві кошти, то бажано мати в гаражі. Це автомобіль, на якому їздив голова уряду. Таких автомобілів було два або три в республіці", - підкреслив комуніст.

Він уточнив, що йдеться про автомобіль ЗІЛ-114, який був найпрестижнішим в радянський час.

"Якщо я не помиляюся, він був зроблений вручну. Ручна зборка, броньований", - розповів Мартинюк.

Нагадаємо, автопідприємство секретаріату Кабінету міністрів України оголосило про проведення 4 липня другого аукціону з продажу 65 автомобілів уряду. На продаж виставлені 15 автомобілів Mercedes-Benz, 30 автомобілів марки Volkswagen, 11 авто Skoda Octavia, Toyota Camry, Mazda E 2200, Opel Combo і Ford Econoline.

6 червня на аукціоні в Кабміні були продані 8 автомобілів із 73.