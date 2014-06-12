Заступник глави МВС пообіцяв передати міністру Авакову вимоги громадян, які пікетують ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Величкович заявив біля входу в головний офіс Держприкордонслужби.

Він також розповів, що поспілкувався з першим заступником голови Держприкордонслужби Шишоліним, розповів йому про вимоги пікетувальників. Також він додав, що з вимогами пікетувальників Аваков ознайомить керівництво держави.Читайте такожНа Майдані вимагають відсторонення Литвина від виконання обов'язків голови ДПСУ

Крім того, Величкович попросив пікетувальників дати можливість головному офісу Держприкордонників працювати, оскільки з нього відбувається керівництво прикордонниками в тому числі і на сході: “Я вас дуже прошу, все ж таки дати можливість прикордонникам здійснювати управління. Ми знаходимося біля будинку, звідки відбувається управління прикордонними заставами. В мене до вас єдине прохання - не спаліть. Я вас дуже прошу”.

Разом з тим, пікетувальники не збираються розходитись.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку близько сотні мітингувальників, які називають себе активістами Майдану, почати пікетувати будівлю Держприкордонслужби. Вони звинувачують керівництво відомства у корупції та нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни.Читайте такожУ Києві мітингувальники штурмують будівлю Держприкордонслужби з вимогою відставки глави відомства

До них вийшов заступник голови Держприкордонслужби і намагався їм щось пояснити, вступити в розмову. Однак мітингувальники почали кричати “Ганьба!” і після цього вчинили спробу потрапити всередину приміщення. Після чого охорона будівлі почала поливати особливо активних водою з пожежного брандспойту.

Мітингувальники скандують: “Литвина у відставку!” (йдеться про голову Держприкордонслужби Миколу Литвина - УНІАН).