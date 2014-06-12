Заступник глави МВС пообіцяв передати міністру Авакову вимоги громадян, які пікетують ДПСУ
Заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович заявив, що передасть вимоги громадян, які проводять пікетування будівлі Державної прикордонної служби України, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Величкович заявив біля входу в головний офіс Держприкордонслужби.
Він також розповів, що поспілкувався з першим заступником голови Держприкордонслужби Шишоліним, розповів йому про вимоги пікетувальників. Також він додав, що з вимогами пікетувальників Аваков ознайомить керівництво держави.Читайте такожНа Майдані вимагають відсторонення Литвина від виконання обов'язків голови ДПСУ
Крім того, Величкович попросив пікетувальників дати можливість головному офісу Держприкордонників працювати, оскільки з нього відбувається керівництво прикордонниками в тому числі і на сході: “Я вас дуже прошу, все ж таки дати можливість прикордонникам здійснювати управління. Ми знаходимося біля будинку, звідки відбувається управління прикордонними заставами. В мене до вас єдине прохання - не спаліть. Я вас дуже прошу”.
Разом з тим, пікетувальники не збираються розходитись.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку близько сотні мітингувальників, які називають себе активістами Майдану, почати пікетувати будівлю Держприкордонслужби. Вони звинувачують керівництво відомства у корупції та нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни.Читайте такожУ Києві мітингувальники штурмують будівлю Держприкордонслужби з вимогою відставки глави відомства
До них вийшов заступник голови Держприкордонслужби і намагався їм щось пояснити, вступити в розмову. Однак мітингувальники почали кричати “Ганьба!” і після цього вчинили спробу потрапити всередину приміщення. Після чого охорона будівлі почала поливати особливо активних водою з пожежного брандспойту.
Мітингувальники скандують: “Литвина у відставку!” (йдеться про голову Держприкордонслужби Миколу Литвина - УНІАН).