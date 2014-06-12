Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

«...12.00, оформивши відповідні документи, Лозінського доставили назад в колонію. Окреме тепер питання до процедури його випуску..», - написав Аваков.

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Нагадаємо, раніше міністр написав, що спеціальна група карного розшуку МВС України затримала Лозінського, який 11 червня достроково вийшов з в'язниці за станом здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, колишній депутат Верховної Ради віктор Лозінський, засуджений за вбивство, 11 червня достроково вийшов з в'язниці за станом здоров'я.

При цьому голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький заперечує причетність його відомства до звільнення засудженого.

Керівник ДПтСУ відзначив, що здоров'я Лозінського оцінювали лікарі, які не мають жодного стосунку до пенітенціарної служби.

Крім того, за його словами, сторону державного звинувачення в суді підтримав прокурор.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пред'явив вимогу до в.о. генерального прокурора Олегу Махницькому терміново вжити заходів щодо оскарження рішення Бориспільського міського районного суду Київської області, який звільнив від відбування покарання засудженого за зухвале вбивство Лозінського.

Після цього прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду про звільнення Лозінського і почала розслідування стосовно керівництва колонії Бориспільської виправної колонії №119, де утримувався екс-депутат.

Довідка УНІАН. У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Пізніше Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах ще пом'якшив вирок Лозінському і зменшив покарання до 10 років ув’язнення.