Пенітенціарна служба заперечує причетність до звільнення Лозінського

Про це УНІАН повідомили в Державній пенітенціарній службі України.

«Дійсно, сьогодні Лозинський був звільнений», - зазначили в ДПтСУ.

При цьому голова Державної пенітенціарної служби Сергій Старенький заперечує причетність його відомства до звільнення засудженого.

«Щодо звільнення цього засудженого повідомляю, що в основу рішення суду лягли висновки лікарів та експертів, яких залучив до справи суддя. Висновки медичної комісії пенітенціарної служби, які надавались суду раніше, не містили в собі даних, що давали б можливість суду звільнити засудженого від відбування покаранн», - повідомив Старенький на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Керівник ДПтСУ зауважив, що здоров'я Лозинського оцінювали лікарі, які не мають жодного відношення до пенітенціарної служби.

Крім того, за його словами, сторону державного обвинувачення в суді підтримав прокурор.

У свою чергу в прокуратурі Київської області УНІАН повідомили, що незгодні з рішенням суду і будуть подавати на нього апеляцію.

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«Прокуратура не підтримує рішення суду і готує апеляцію»,- сказали у прес-службі обласної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України в серпні 2013 року спростувала інформацію про переведення Лозинського, засудженого за вбивство до 14 років позбавлення волі за вбивство мешканця Кіровоградської області Валерія Олійника, призначивши йому нове покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, на дільницю соціальної реабілітації із загальної камери в Бориспільській виправній колонії № 119 (Київщина).

У березні Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах пом'якшив вирок Лозинському.

Олійник загинув 16 червня 2009 року в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозинським, а також колишніми тоді прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським.

У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозинському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.