Люстрація в Україні має бути продумана, справедлива і реалістична - Ключковський

Про це він заявив сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Він зазначив, що про люстрацію в Україні вперше заговорили у 1991 році, після падіння радянського режиму. «В той самий час, коли не тільки говорили, але й здійснювали люстрацію у більшості посткомуністичних і пострадянських країн», - сказав екс-депутат.

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Ключковський зауважив, що йдеться про ті країни, які «починали з того самого рівня, що і Україна, але які нас дуже сильно випередили, можливо, завдяки тому, що тоді у них люстрація відбулася».

Екс-депутат зазначив, що «люстрація» - термін більше політичний, аніж правовий. І в правовому відношенні необхідно говорити про правову відповідальність людей. «Для цього треба встановити підстави такої відповідальності», - зауважив він.

Так, на початку 90-х, відзначив він, у сусідів України під люстрацію підпадали не лише особи, які займали офіційні посади, але й всі, хто був пов'язаний, навіть секретно, із системою безпеки тоталітарних режимів.

«Ці люди не мали права доступу потім до публічної служби, до публічних посад, до роботи у публічній сфері», - сказав експерт.

Так, він зауважив, що про люстрацію в Україні говорили, але не реалізували ні у 1991 році, ні у 2005-му. «Нам дуже не хотілося б, щоб при третій розмові знову заговорили цю справу, і щоб люстрація таки відбулася. Але для того, щоб вона відбулася, вона має бути дуже продуманою, справедливою і реалістичною», - сказав Ключковський.

Він наголосив, що необхідно розуміти, кого люструвати, за що і які будуть наслідки люстрації.